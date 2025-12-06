Giaccherini dopo Inter-Como 4-0 | Squadra determinata e cattiva è stata quasi perfetta

Internews24.com | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Giaccherini si esprime circa la grande vittoria dell’Inter ai danni del Como di Cesc Fabregas: le parole dell’ex Nazionale azzurro. Al termine della netta vittoria per 4-0 contro il Como, l’ex calciatore della Juventus Emanuele Giaccherini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole sulla sfida odierna: DIMOSTRAZIONE – «Ha rispettato tantissimo la squadra di Fabregas, ha giocato la partita come fosse una finale, cattiva e determinata. La cosa positiva è che il Como non gli ha tirato in porta quasi mai. L’Inter ha sfruttato tutte le occasioni e poteva segnare di più. 🔗 Leggi su Internews24.com

giaccherini dopo inter como 4 0 squadra determinata e cattiva 232 stata quasi perfetta

© Internews24.com - Giaccherini dopo Inter-Como 4-0: «Squadra determinata e cattiva, è stata quasi perfetta»

