Giaccherini dopo Inter-Como 4-0 | Squadra determinata e cattiva è stata quasi perfetta

Inter News 24 Giaccherini si esprime circa la grande vittoria dell’Inter ai danni del Como di Cesc Fabregas: le parole dell’ex Nazionale azzurro. Al termine della netta vittoria per 4-0 contro il Como, l’ex calciatore della Juventus Emanuele Giaccherini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole sulla sfida odierna: DIMOSTRAZIONE – «Ha rispettato tantissimo la squadra di Fabregas, ha giocato la partita come fosse una finale, cattiva e determinata. La cosa positiva è che il Como non gli ha tirato in porta quasi mai. L’Inter ha sfruttato tutte le occasioni e poteva segnare di più. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Giaccherini dopo Inter-Como 4-0: «Squadra determinata e cattiva, è stata quasi perfetta»

