Giaccherini | Alla Juve emozioni incredibili Napoli un rammarico Ma non è dipeso solo da me

Il doppio ex: "Mi rivedo un po’ in Lang e Cambiaso. Conte ha trasmesso la giusta mentalità agli azzurri". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giaccherini: "Alla Juve emozioni incredibili. Napoli, un rammarico. Ma non è dipeso solo da me"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

'La #Juve può dominare il #Napoli' Parola di #Giaccherini Vai su X

“Conte tornerà alla Juventus, il suo cuore è quello” ~ Emanuele Giaccherini - facebook.com Vai su Facebook

Giaccherini: "Alla Juve emozioni incredibili. Napoli, un rammarico. Ma non è dipeso solo da me" - Ora Emanuele Giaccherini racconta il calcio da opinionista televisivo, ma prima di ritirarsi dalla sua carriera di giocatore ha avuto modo di conoscere a fondo i mondi di Napoli e Juventus. Si legge su gazzetta.it

Giaccherini ne è certo: «La Juventus di Spalletti può dominare il Napoli al Maradona. Mi rivedo in quel giocatore bianconero» - Giaccherini ne è certo: «La Juventus di Spalletti può dominare il Napoli al Maradona. Segnala juventusnews24.com

Il doppio ex Giaccherini: “Mi rivedo in Lang e Cambiaso. Conte trova sempre le soluzioni" - Juventus, Ne ha parlato alla Gazzetta dello Sport il doppio ex Emanuele Giaccherini: "Alla Juventus ho ... Da tuttonapoli.net

Juventus–Napoli, parla Giaccherini: “Mi rivedo in Lang e Cambiaso. Conte ha dato la mentalità giusta” - Conte ha dato la mentalità giusta” A Gazzetta parla Emanuele Giaccherini: “Alla Juventus ... Da tuttojuve.com

Juve: Giaccherini, l'amico ritrovato - Emanuele Giaccherini, il bomber che non t'aspetti nella gara più difficile dell'ultimo periodo. Secondo calciomercato.com

Giaccherini: "Ci si aspettava una risposta dalla Juventus, ma è arrivata quella dell'Atalanta" - 1 odierno contro l'Atalanta allo Stadium: "Ci aspettavamo risposte dalla Juventus, ma la risposta l'ha data l'Atalanta più ... Da tuttomercatoweb.com