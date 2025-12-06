Ghisalba dopo 7 anni il cantiere dell’Rsa verso la ripartenza | I lavori a inizio del 2026

Ghisalba. Doveva essere ultimata nel giro di 450 giorni. O, almeno, è quanto venne annunciato nel corso della cerimonia per la posa della prima pietra che ha avuto luogo all’inizio del mese di maggio del 2019. Da allora sono passati poco meno di 7 anni e (quasi) 3 amministrazioni ma il cantiere dell’rsa da 120 posti letto è ancora – o almeno così sembra – fermo al palo. Il taglio del nastro della struttura dall’avveniristica forma a “X” in corso di realizzazione lungo via Portico Nuovo, su un’ ex cava era previsto per l’agosto del 2020 ma, complici alcuni rallentamenti dovuti a vicende interne all’azienda (con la cessione del cantiere da parte del gruppo friulano Sereni Orizzonti a quello toscano de La Villa ) e lo “stop” forzato durante la pandemia, i lavori sono proseguiti a singhiozzo a tal punto che il cantiere, fermo al 25%, divenne un rifugio per sbandati che, noncuranti dei rischi, si aggiravano per il cantiere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it