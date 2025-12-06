Gettò acido sul volto dell’ex compagna ma per il giudice non voleva sfregiarla | Lei si poteva sciacquare
Gettò due flaconi di acido muriatico sul volto della ex compagna, aggredendola all’interno del negozio da parrucchiera di proprietà della donna a Verbania, in Piemonte. Ma per il giudice non si trattò di un « tentativo di deformazione o sfregio permanente ». È ciò che si legge nelle motivazioni della sentenza emessa lo scorso 12 novembre, con condanna a tre anni per l’uomo, un 64enne, che il 28 dicembre dello scorso anno aggredì la sua ex. Per il tribunale, il liquido utilizzato – contenente acido cloridrico al 6,5% – era « inidoneo a provocare in concreto» il danno, perché nel salone dove lavorava la donna era «possibile risciacquare immediatamente la cute colpita senza attendere i circa 15 minuti necessari per la cristallizzazione della lesione». 🔗 Leggi su Open.online
News recenti che potrebbero piacerti
Il (acido tricloroacetico) è un peeling medico che provoca una coagulazione selettiva delle proteine epidermiche e dermiche, generando un processo di rigenerazione controllata. Questo meccanismo stimola -, riorganizzazione del - facebook.com Vai su Facebook
Acido sul volto della ex. Già arrestato per stalking - La cronaca è piena di casi di violenza e tentati omicidi contro le donne. Segnala ilgiornale.it
Gettò dell'acido sul volto della ex, Giancarlo Murroni condannato a 3 anni: «È molto dispiaciuto, un momento di pazzia» - Il gup Mauro D'Urso, al termine del processo celebrato con rito abbreviato, ha riconosciuto le attuanti generiche e riqualificato due dei tre capi d'imputazione: l'accusa di tentata deformazione ... Riporta corriereadriatico.it
Acido sul volto dell’ex fidanzata, fissato l’interrogatorio in carcere - Come detto gli inquirenti della procura di Como, coordinati dal pm Antonio Nalesso, stanno ricostruendo l’intera vicenda. Da laprovinciapavese.gelocal.it
Acido muriatico sul volto dell'ex: ragazza di 23 anni trasportata in ospedale - Una donna di 23 anni è stata aggredita oggi alle 14 in una zona industriale di Erba, in provincia di Como, da un uomo, secondo i primi accertamenti l'ex fidanzato, che le ha gettato dell'acido ... Secondo corriereadriatico.it
Acido muriatico sul volto della ex, arrestato 47enne a Como - Il giovane era già stato arrestato nel mese di agosto a Erba per un altro episodio di stalking nei confronti della stessa ex fidanzata Una donna di 23 anni è stata aggredita oggi alle 14 in una zona ... Secondo affaritaliani.it
Acido muriatico sul volto della ex, subito arrestato - Una donna di 23 anni è stata aggredita oggi alle 14 in una zona industriale di Erba, in provincia di Como, da un uomo, secondo i primi accertamenti l'ex fidanzato, che le ha ... Scrive notizie.tiscali.it