Gestione non autorizzata di rifiuti | sigilli al cantiere della Olifer

Blitz dei Carabinieri Forestali del Nucleo di Vobarno e del personale di Arpa Lombardia al cantiere aperto all'interno dell’acciaieria Olifer di Odolo. Al termine dei controlli, scattati giovedì 4 dicembre dopo una segnalazione, l'area dove fervono i lavori per la costruzione di nuovo capannone. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

