Il clima imprenditoriale in Germania non ha registrato praticamente alcuna variazione nel corso del 2025 e rimane molto al di sotto dei valori negli anni precedenti. Da gennaio a novembre, l’indice è aumentato complessivamente solo di circa 2,8 punti, il che equivale praticamente a una stasi. La situazione imprenditoriale è rimasta pressoché invariata a -0,4, mentre le aspettative sono leggermente aumentate nel corso dell’anno a -5,9 punti. Ma i numeri rimangono comunque negativi. “Le aziende stanno adottando una visione sobria e preoccupata dell’andamento economico”, afferma Klaus Wohlrabe, responsabile delle indagini ifo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Germania, editoria e imprenditoria soffocate: settori industriali pessimisti e commercio a livelli bassissimi