Genshin Impact 6.3 leak scopri la nuova reazione lunar crystallize che potenzia l’elemento geo
anticipazioni sulle prossime patch di genshin impact: leak su personaggi e banner di versione 6.3. In un contesto di costanti aggiornamenti, emergono dettagli riguardanti le imminenti versioni di Genshin Impact. Le ultime indiscrezioni segnalano leak affidabili sui personaggi che saranno protagonisti nella versione 6.3, prevista per l’inizio del 2026. La presenza di nuovi eroi e il ritorno di alcuni personaggi desiderati si profila come elemento chiave per l’evoluzione del gioco, con particolare attenzione alle strategie di banner e alle nuove meccaniche introdotte. le novità principali della versione 6. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
