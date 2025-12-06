Genova muore durante un’operazione ortopedica al San Martino corvo fa aprire inchiesta dopo funerale

Nelle lettere anonime vengono indicati comportamenti di tre medici e un'anestesista che avrebbero avuto lo scopo di sviare eventuali accertamenti Doveva essere operata per la riduzione di una frattura al bacino con l’inserimento di una placca, in seguito a un incidente stradale, ma durante l’. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

