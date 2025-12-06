Gazzetta dello Sport | Neres l’uomo dei big match | il brasiliano è tornato a trascinare il Napoli nell’emergenza

"> L’immagine del rigore sbagliato contro il Cagliari non è quella giusta per raccontare il momento di David Neres. Forse è l’unica da cestinare in un mese in cui il brasiliano ha cambiato il volto del Napoli di Antonio Conte. La Gazzetta dello Sport, nel tracciare l’identikit del suo ritorno ai livelli più alti, sottolinea come proprio lui sia diventato la luce dell’attacco azzurro in mezzo all’emergenza. Dopo la sosta, con gli infortuni a catena di Kvara, Lobotka, Anguissa, De Bruyne e Gilmour, è stato Neres a rimettere il Napoli in piedi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

