Gaza colloqui Qatar in fase critica | Israele via dalla Striscia

Si cerca di passare alla fase due, ma i colloqui per Gaza sono a un “punto critico“, perché quella che Donald Trump definisce “pace” è solo una tregua “incompleta“. O almeno finché “Israele non si ritirerà del tutto” dalla Striscia. Ne è convinto il premier del Qatar, Mihammed bin Abdulrahman Al-Thani, che siede tra i . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza, colloqui Qatar “in fase critica”: “Israele via dalla Striscia”

