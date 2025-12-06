Gasperini carica la Roma | Mi fido di tutti è uno spogliatoio straordinario
Alla vigilia di Cagliari-Roma, Gian Piero Gasperini si presenta in conferenza con il tono di chi ha attraversato una settimana complicata, ma non intende arretrare di un millimetro. La squadra ha recuperato quasi interamente l’organico, con Angeliño di nuovo in gruppo e l’unica assenza certa di Dovbyk, che punta a rientrare contro il Como. Restano da sciogliere i dubbi offensivi, soprattutto nel ballottaggio tra Baldanzi e Dybala, ma il tecnico non si sottrae alle domande e traccia una linea chiara: spirito, mentalità e coesione saranno decisivi nel trittico di partite che attende i giallorossi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche questi approfondimenti
Calciomercato Roma Gasp vuole Raspadori. Roma caccia ai gol: torna alla carica della punta azzurra GAZZETTA DELLO SPORT La Roma ci aveva già provato a gennaio scorso, Gian Piero Gasperini addirittura un anno prima, a gennaio del 2024. E allor - facebook.com Vai su Facebook
Come finirà la sfida di oggi all'Olimpico? #Gasperini e #Conte suonano la carica: in palio c'è il primo posto in classifica Ecco il nostro pronostico di #RomaNapoli bit.ly/roma-napoli-pr… Vai su X