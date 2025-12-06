Alla vigilia di Cagliari-Roma, Gian Piero Gasperini si presenta in conferenza con il tono di chi ha attraversato una settimana complicata, ma non intende arretrare di un millimetro. La squadra ha recuperato quasi interamente l’organico, con Angeliño di nuovo in gruppo e l’unica assenza certa di Dovbyk, che punta a rientrare contro il Como. Restano da sciogliere i dubbi offensivi, soprattutto nel ballottaggio tra Baldanzi e Dybala, ma il tecnico non si sottrae alle domande e traccia una linea chiara: spirito, mentalità e coesione saranno decisivi nel trittico di partite che attende i giallorossi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Gasperini carica la Roma: “Mi fido di tutti, è uno spogliatoio straordinario”