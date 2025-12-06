Gas Sales Bluenergy Volley riunisce oltre 25 aziende per un AI Workshop d’eccellenza

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha organizzato ieri un AI Workshop dedicato ai propri sponsor e partner commerciali, registrando la partecipazione di oltre 25 aziende. Un appuntamento pensato per offrire strumenti concreti e immediatamente applicabili per comprendere e utilizzare. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Tifosi della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza… questo è per voi! Le maglie dei vostri campioni sono pronte a diventare protagoniste della nostra asta benefica online a sostegno del progetto Il Rugby dei Piccoli nelle scuole di Piacenza. Maglie auto - facebook.com Vai su Facebook

IT'S GAME DAY Gas Sales Bluenergy Piacenza Mercoledì 3 Dicembre 2025 ? Ore 20.30 ? PalaBancaSport (PC) Diretta VBTV #DNAbianconero #PiùDiUnaSquadra #SoneparPadova Vai su X

A Cisterna Gas Sales prova ad allungare la serie. Pace “Emozione da ex” - Domenico Pace: “Emozione forte tornare a Cisterna da avversario” - Riporta piacenzasera.it

Gas Sales Bluenergy, e sono quattro. Biancorossi inarrestabili, 3-0 anche a Padova. Arriva il quarto posto in classifica - Nuovo successo per la squadra di Boninfante; questa volta il grande protagonista è Gutierrez. Secondo sportpiacenza.it

Gas Sales, in campo la prima divisione. Impegni casalinghi per serie C, D e Under 17 eccellenza - Nona giornata di campionato e per le formazioni di serie C e serie D di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza impegni casalinghi. Lo riporta ilpiacenza.it

Il poker di 3-0 è una striscia record per la Gas Sales Bluenergy: per trovarne una migliore bisogna risalire a vent'anni fa - 2005 con Zlatanov in campo insieme a Vigor Bovolenta, papà di Alessandro, e in panchina Ljubo Travica, papà di Dragan ... Come scrive sportpiacenza.it

Gas Sales Bluenergy, domenica 7 dicembre biancorossi a Cisterna: statistiche e curiosità - Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sarà impegnata domenica 7 dicembre (ore 18) al Palasport di Cisterna dove affronterà il Cisterna Volley nella gara valida per la decima giornata, penultima del ... Riporta ilpiacenza.it

Al Palabanca arriva Padova, Gas Sales Bluenergy a caccia del poker - Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sarà impegnata al PalabancaSport nel turno infrasettimanale valido per la nona di andata del campionato di SuperLega ... Secondo piacenzasera.it