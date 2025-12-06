Garlasco verità occultate? Il tassello mancante che cambia tutto | Nel 2014 non si poté fare

La recente relazione della genetista Denise Albani, richiesta dalla gip Daniela Garlaschelli e consegnata alle parti coinvolte, non ha portato all'individuazione del responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi con la precisione processuale necessaria per una condanna. Sebbene l'indagine si concentri su Andrea Sempio, l'unico indagato, i risultati della perizia, seppur significativi, non rappresentano una prova definitiva capace di "inchiodare" il soggetto "al di là di ogni ragionevole dubbio". Questo dato di fatto costringe la Procura di Pavia a dover integrare i riscontri scientifici con ulteriori elementi probatori, in vista di un'eventuale richiesta di processo per Sempio.

