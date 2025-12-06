Garlasco si riparte dalle impronte | perché ora la battaglia sarà sulla traccia attribuita a Sempio

La sensazione a pochi giorni dall'udienza del 18 dicembre è che la prova regina su cui potrebbe puntare l'accusa resta la traccia 33 attribuita ad Andrea Sempio, ovvero parte dell'impronta di una mano trovata sulla parete destra della scala interna della villetta di Garlasco su cui è stato trovato il cadavere di Chiara Poggi. Ecco le strategie di Procura e difesa dell'indagato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Garlasco, non solo il Dna: si riparte dalle impronte. I legali di Sempio potrebbero chiedere l’analisi della traccia palmare 33 - Il 18 dicembre è previsto il maxi incidente probatorio: le tre perizie depositate non sciolgono i dubbi sul Dna compatibile con quello dell’indagato. Scrive msn.com

Garlasco, le cento “firme” nel giallo: il killer, le contaminazioni il giorno dell’omicidio e il rebus impronte. Ecco come i Ris collegano un nome a 29 frammenti - Garlasco (Pavia), 16 novembre 2025 – Sono almeno 25 le persone fra carabinieri, personale del 118, addetti delle pompe funebri, che, nel concitato pomeriggio del 13 agosto 2007, entrano nel villino di ... Riporta ilgiorno.it

Delitto di Garlasco, la nuova analisi delle impronte: “Appartengono a Chiara Poggi, al fratello Marco e a un carabiniere” - Le impronte, analizzate da Giovanni Di Censo il nuovo perito nominato nell’ambito dell’incidente probatorio, sono ... Segnala ilfattoquotidiano.it

