Garlasco non solo il Dna | si riparte dalle impronte I legali di Sempio potrebbero chiedere l’analisi della traccia palmare 33

Garlasco (Pavia) – Non solo il Dna, ma anche le impronte. Con ancora l'incognita sulla numero 33. Dalla comunicazione alle parti di mercoledì pomeriggio, per il deposito della perizia dell'incidente probatorio nell'indagine riaperta dalla Procura di Pavia nei confronti di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, l'attenzione si è incentrata sul nodo degli accertamenti genetici, punto di partenza della stessa inchiesta: le tracce del Dna dell'indagato sulle unghie della vittima. Chiara Poggi in una foto senza data. ANSA (npk) +++NO SALES - EDITORIAL USE ONLY+++ Le tre perizie depositate .

