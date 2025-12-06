Garlasco la scoperta sconvolgente | quelle luci accese nella casa della nonna…

Un nuovo dettaglio emerge sul delitto di Chiara Poggi, che continua a generare interrogativi a quasi venti anni dai fatti. Durante la notte tra il 12 e il 13 agosto 2007, qualcuno avrebbe acceso le luci nella casa della nonna della ragazza, un immobile che in quel periodo risultava completamente disabitato. La scoperta riapre interrogativi sulla ricostruzione degli eventi e sulla completezza delle indagini iniziali. Segnalazioni dei residenti. La villetta di Gropello Cairoli, appartenente a Mariuccia Galli, era destinata a rimanere vuota: la proprietaria era ricoverata in una struttura riabilitativa dopo un incidente stradale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Garlasco, la scoperta sconvolgente: quelle luci accese nella casa della nonna…

Altri contenuti sullo stesso argomento

Delitto di Garlasco, così Andrea Sempio descriveva la scoperta dell’omicidio di Chiara Poggi Le nuove foto e il racconto: https://www.ilriformista.it/delitto-di-garlasco-cosi-andrea-sempio-descriveva-la-scoperta-dellomicidio-di-chiara-poggi-le-nuove-foto-e-il-rac - facebook.com Vai su Facebook

#Garlasco La procura di Pavia acquisirà le foto inedite di Andrea Sempio davanti alla casa dei Poggi, poche ore dopo la scoperta del cadavere di Chiara. Il 37enne, nuovo indagato per l'omicidio, era assieme al padre. Ai Carabinieri disse di essere passato Vai su X

Garlasco, spunta una nuova verità? Il racconto segreto di Flavius Savu che promette di sconvolgere l'inchiesta - È quella di Flavius Alexa Savu, il cittadino romeno di 39 anni condannato nel 2018 a cinque anni e sei mesi ... Si legge su iltempo.it

Garlasco, Savu pronto a rivelare tutto: il legale parla di “racconto sconvolgente” e chiama in causa il Santuario della Bozzola - Nuove rivelazioni nel delitto di Chiara Poggi: Flavius Savu cambia rotta, parla di segreti oscuri e chiama in causa il Santuario della Bozzola Il caso Garlasco si riapre con un nome già noto alle ... panorama.it scrive

Garlasco, Savu pronto a parlare/ “Racconterò tutto quello che so sull’omicidio di Chiara Poggi” - A Quarto Grado si parlerà del delitto di Garlasco: l'ex latitante Savu si dice pronto a raccontare tutto quello che sa sulla morte di Chiara Poggi Potrebbe (ma quasi certamente sarà l’ennesimo buco ... Si legge su ilsussidiario.net

Garlasco, un testimone: lo scontrino non era di Sempio. Ora sarebbe in dubbio l'alibi - avrebbe smentito l’alibi di Andrea Sempio, relativo al ticket del parcheggio di Vigevano, presentato dall'indagato un ... Lo riporta rainews.it

Garlasco, nuovo colpo di scena: delitto in più fasi, Chiara Poggi non sarebbe morta alle 9:35 - Le nuove analisi sul delitto di Garlasco potrebbero ribaltare la dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi: il lavoro della professoressa Cattaneo e gli esami su Andrea Sempio cambiano tuttI Diciotto ... Da panorama.it

Garlasco, la verità di Flavius Savu/ Il nipote: “L’ordine di uccidere Chiara Poggi partì dalla Bozzola” - Il nipote di Savu ha inviato un memoriale a Il Tempo sul delitto di Garlasco: l'ordine di uccidere Chiara partì, secondo il romeno, dalla Bozzola È il quotidiano Il Tempo a rivelare – in anteprima e ... Segnala ilsussidiario.net