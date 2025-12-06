Garbagnate la Locale sequestra terreno cinque denunciati
Garbagnate, la Polizia locale sequestra terreno agricolo, cinque proprietari denunciati. Proseguono i controlli della Polizia Locale di Garbagnate volti alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Giovedì gli agenti hanno eseguito un sequestro penale preventivo su un terreno agricolo di cieca 2mila metri quadrati, situato in un'area periferica della città vicina alla ferrovia, ma la .
