Garbagnate la Locale sequestra terreno cinque denunciati

Ilnotiziario.net | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Garbagnate, la Polizia locale sequestra terreno agricolo, cinque proprietari denunciati. Proseguono i controlli della Polizia Locale di Garbagnate volti alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Giovedì gli agenti hanno eseguito un sequestro penale preventivo su un terreno agricolo di cieca 2mila metri quadrati, situato in un’area periferica della città vicina alla ferrovia, ma la . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

garbagnate la locale sequestra terreno cinque denunciati

© Ilnotiziario.net - Garbagnate, la Locale sequestra terreno, cinque denunciati

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

garbagnate locale sequestra terrenoGarbagnate, la Locale sequestra terreno, cinque denunciati - Garbagnate, la Polizia locale sequestra terreno agricolo, cinque proprietari denunciati. Secondo ilnotiziario.net

Cerca Video su questo argomento: Garbagnate Locale Sequestra Terreno