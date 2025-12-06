Gambero Rosso incorona il ristorante del Relais San Vigilio tra i migliori in città

Bergamo. La nuova edizione della guida regionale del Gambero Rosso incorona il ristorante La Cucina del Relais San Vigilio tra i migliori luoghi per mangiare in città. Il locale della famiglia Zani ha ottenuto un punteggio complessivo di 77 su 100. Una valutazione che riconosce alla cucina dello chef Davide Suardi una somma di 40 punti, che vanno ad aggiungersi ai 14 della cantina costruita dal sommelier e restaurant manager Gianluca Zani e a un servizio puntuale che ne riceve ben 23. L’esperienza gastronomica resta quella unica e identitaria che da diversi mesi caratterizza il progetto del ristorante: una proposta capace di esplorare la stagionalità e tutta la provincia bergamasca in ogni sua sfumatura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it