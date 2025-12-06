Gambero Rosso incorona il ristorante del Relais San Vigilio tra i migliori in città
Bergamo. La nuova edizione della guida regionale del Gambero Rosso incorona il ristorante La Cucina del Relais San Vigilio tra i migliori luoghi per mangiare in città. Il locale della famiglia Zani ha ottenuto un punteggio complessivo di 77 su 100. Una valutazione che riconosce alla cucina dello chef Davide Suardi una somma di 40 punti, che vanno ad aggiungersi ai 14 della cantina costruita dal sommelier e restaurant manager Gianluca Zani e a un servizio puntuale che ne riceve ben 23. L’esperienza gastronomica resta quella unica e identitaria che da diversi mesi caratterizza il progetto del ristorante: una proposta capace di esplorare la stagionalità e tutta la provincia bergamasca in ogni sua sfumatura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Altre letture consigliate
La dittatura dei fritti con doppia panatura: caro pizzaiolo, ridacci il vecchio supplì! - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/attual… Vai su X
Secondo anno nella guida ’ del Gambero Rosso Un riconoscimento che ci dà forza e direzione.? Grazie al Gambero Rosso, alla nostra squadra e a voi, che rendete tutto questo possibile. - facebook.com Vai su Facebook
Gambero Rosso, trattoria bresciana La Madia è il Ristorante dell'anno - E' una trattoria bresciana il miglior Ristorante dell'anno secondo la guida Ristoranti d'Italia 2026 del Gambero Rosso presentata oggi: si tratta della Trattoria La Madia a Brione, nel bresciano in ... Da ansa.it
Gambero Rosso: dieci ristoranti premiati dalla Guida 2025 che vogliamo provare - Tanti, in effetti, in uno spaccato gastronomico del Bel Paese dove si trova un po' di tutto, dalle Tre Forchette (il massimo ... Secondo vanityfair.it
Il miglior ristorante dell’anno...è una trattoria. Ecco la Guida del Gambero Rosso - Ecco la Guida Ristoranti d’Italia 2026 del Gambero Rosso, con i suoi 2600 indirizzi lungo tutta la Penisola, 19 categorie per altrettanti premi, il tutto condensato in un volume, frutto del lavoro di ... Lo riporta repubblica.it
Guida Gambero Rosso 2026: i ristoranti Tre Forchette e le osterie Tre Gamberi della Lombardia - Lombardia protagonista nella Guida Ristoranti d'Italia 2026 del Gambero Rosso: il titolo di Miglior Ristorante dell'anno, tra i 2,600 locali recensiti lungo tutta la Penisola in un anno di lavoro da ... Lo riporta ilgiorno.it
Albiate: premio speciale del Gambero Rosso al Grow dei fratelli Vergine (che conferma la Stella Michelin) - Al Grow di Albiate, il ristorante dei fratelli Vergine, un altro riconoscimento di prestigio: ... Segnala msn.com
Gambero Rosso, La Madia è il ristorante dell'anno: si trova a Brione, paese bresciano di 773 abitanti - Nel giorno in cui il Gambero Rosso decide che i tre migliori locali italiani sono quelli di tre fenomeni assoluti come Massimo Bottura (Osteria Francescana, Modena), Niko Romito (Reale, Castel di ... Scrive brescia.corriere.it