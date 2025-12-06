Gallette di mais richiamate per micotossine marche e lotti interessati

Il Ministero della Salute ha pubblicato 10 avvisi di richiamo dal commercio per numerose confezioni di gallette di mais distribuite in tutta Italia a causa di livelli di deossinivalenolo superiori ai limiti di legge. Il provvedimento riguarda 27 lotti commercializzati con diversi marchi molto diffusi nella grande distribuzione. Si tratta di una misura preventiva importante che mira a tutelare i consumatori da potenziali rischi legati alla presenza della micotossina, nota anche come DON o “vomitossina”. I marchi e l’azienda produttrice. Il richiamo interessa prodotti da 150 grammi venduti con le etichette Dietnatural, Langalletta, Terra Verde Bio, San e Bun, La Grande Ruota, Brezzo e Cortilia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Gallette di mais richiamate per micotossine, marche e lotti interessati

