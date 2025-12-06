Fusione regionale fine dell’idillio Tornano a casa i viticoltori pesaresi In sessanta ora vinificano da soli
La cooperativa " Cantine Pisaurum ", da tutti i pesaresi storicamente conosciuta come cantina " La Morciola ", torna in città. La messa in liquidazione del consorzio anconetano a cui la cantina pesarese era associata dal 2014, ha provocato il ritorno a Pesaro dei circa 60 produttori della provincia che hanno ricominciato a vinificare da soli: le uve vengono conferite alla Morciola e lavorate a San Lorenzo in Campo. Spiega Marco Ligi, presidente della cantina sociale Pisaurum, ex Morciola: "Dal momento in cui la cooperativa Marche Doc è stata posta in liquidazione, abbiamo deciso di staccarci. Tutti i soci hanno ricominciato a vinificare da soli senza più conferire le uve a Cupramontana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
