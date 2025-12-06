Fuori i fascisti dalla fiera stand chiusi e proteste contro Passaggio al bosco a Più libri più liberi video

Continuano le polemiche sulla presenza di Passaggio al bosco alla fiera di “Più libri, più liberi”. Alcuni stand, quasi come fosse un segno di lutto, hanno deciso di sospendere le attività per mezz’ora dalle 15, come segno di disapprovazione verso la casa editrice identitaria. Sopra uno degli stand si intravede un telone che copre i libri con due fogli che spiegano il motivo dell’inattività. Da sinistra si legge: “Questo è ciò che è accaduto alla libertà di stampa e di pensiero quando i fascisti e i nazisti hanno messo in pratica la loro libertà di espressione”. In realtà, nessuno li ha obbligati: si tratta infatti di una libera scelta condivisa e adottata da diversi partecipanti, che hanno scelto di autocensurare le proprie attività. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Fuori i fascisti dalla fiera”, stand chiusi e proteste contro Passaggio al bosco a “Più libri, più liberi” (video)

