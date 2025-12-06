Fuori dalla Villa con le torce del cellulare | Manca la luce
Forti polemiche sui social per l’ illuminazione alla Villa Reale. Nel mirino degli avventori delle serate culturali della Reggia, il buio pesto in cui finisce il Roseto Niso Fumagalli, nell’avancorte della Villa, al calar del sole. "Le persone usavano il cellulare per poter vedere dove mettevano i piedi sia per entrare che per uscire", denuncia il cittadino nel suo post, riferendosi a quanto avvenuto il 9 novembre in occasione del finissage della mostra “Lacus Memoriae“, andata in scena nel Serrone. Già alle 18.09, vista la precocità dei tramonti invernali, il percorso interno per raggiungere la sede espositiva risultava compromesso dal buio, costringendo i visitatori ad usare le torce degli smartphone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
