Funerali Sandro Giacobbe la richiesta della famiglia fa piangere gli italiani

La notizia della scomparsa di Sandro Giacobbe, celebre cantautore ligure, ha commosso profondamente il mondo della musica e il pubblico italiano. Il musicista si è spento all’età di 75 anni, dopo una lunga lotta contro una terribile malattia. L’annuncio ha raccolto un’ondata di cordoglio e messaggi di affetto da parte di fan, colleghi, istituzioni e personalità pubbliche, testimoniando l’impatto che Giacobbe ha avuto nella cultura musicale italiana. La famiglia dell’artista, in occasione dell’organizzazione delle esequie, ha scelto di onorare la sua memoria con una richiesta particolare, in linea con il suo spirito generoso. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Funerali Sandro Giacobbe, la richiesta della famiglia fa piangere gli italiani

È venuto a mancare il cantante Sandro Giacobbe ? I funerali si svolgeranno martedì prossimo, 9 dicembre, alle 15 presso la Cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari - facebook.com Vai su Facebook

