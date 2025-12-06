Fuma e in preda al delirio si butta dal terzo piano scoperta choc dietro la morte assurda dello studente di 23 anni

L’episodio che ha sconvolto Milano affonda le sue radici in una vicenda iniziata molti chilometri più a sud, quando due fratelli turchi, in visita in Italia, hanno acquistato della cannabis light in un canapa shop fiorentino convinti di avere tra le mani un prodotto legale e innocuo. Quel pacchetto, apparentemente identico a tanti altri esposti in vetrina, nascondeva invece una verità che sarebbe emersa solo dopo la tragedia: al suo interno era presente un catinone sintetico, una molecola psicoattiva naturalmente rintracciabile nella pianta di khat ma qui riprodotta in laboratorio, capace di effetti simili a cocaina, Mdma e anfetamina. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it