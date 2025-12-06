Fuma cannabis light e si butta dal terzo piano | la sostanza conteneva una molecola simile alla cocaina Comprata in uno shop a Firenze

Nella cannabis light comprata da Erhan Hac?mustafao?lu in un canapa shop di Firenze conteneva un catinone sintetico. Ovvero una molecola psicoattiva presente in natura. 🔗 Leggi su Leggo.it

fuma cannabis light buttaFuma cannabis light e si butta dal terzo piano: la sostanza conteneva una molecola simile alla cocaina. Il negoziante: « Non lo sapevamo - La cannabis light comprata in un canapa shop conteneva un catinone sintetico. Scrive msn.com

fuma cannabis light buttaFuma cannabis light e si butta dal terzo piano: la sostanza conteneva una molecola simile alla cocaina. Comprata in uno shop a Firenze - Nella cannabis light comprata da Erhan Hacimustafaoglu in un canapa shop di Firenze conteneva un catinone sintetico. Riporta msn.com

