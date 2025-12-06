Fulham-Crystal Palace domenica 07 dicembre 2025 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici

Fulham e Crystal Palace sono divisi da sei punti nella classifica di Premier League che possono non sembrare così tanti ma, nel concreto, i Cottagers, nonostante i sei punti raccolti nelle ultime tre giornate, sono quindicesimi a +5 dalla zona retrocessione, mentre le Eagles occupano il quinto posto a -5 dal secondo. Per essere il . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

