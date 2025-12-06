Fugge sulla statale contromano Bloccato il Suv lui scappa a piedi

Una scena da film d’azione, ma purtroppo terribilmente reale, ha sconvolto automobilisti e residenti nel tardo pomeriggio di giovedì sulla Superstrada 336, all’altezza del cimitero di Arnate. Erano circa le 17, nell’ora di punta, quando un Suv percorso contromano un tratto della superstrada, non per distrazione: era l’atto finale di una fuga rocambolesca. Alla guida c’era un uomo che, pur di sottrarsi agli agenti della polizia di Stato del commissariato di Busto Arsizio, non ha esitato a mettere in pericolo se stesso e tutti coloro che stavano transitando sulla trafficatissima arteria. Il Suv, risultato rubato, era già da tempo oggetto di ricerche da parte delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

