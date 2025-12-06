fuga rocambolesca a casola resta in carcere il 37enne

È rimasto in silenzio ieri mattina davanti al giudice senza dunque spiegare come mai fosse andato fino a Casola Valsenio dopo essere evaso il 5 novembre scorso dalla struttura ricettiva ’Amici Miei’ di Imola nella quale si trovava ai domiciliari. Per Saljon Dervishi, 37enne di origine albanese residente a Castel Bolognese, disoccupato e che, secondo l’accusa, da sempre vive di espedienti, è arrivata la convalida per i reati che mercoledì sera gli sono valsi l’arresto e il fermo. Il gip Andrea Galanti, come chiesto dal pm Angela Scorza, gli ha inoltre applicato la custodia cautelare in carcere. L’uomo, difeso dall’avvocato Luigi Filippo Gualtieri, deve innanzitutto rispondere di tentato omicidio perché, dopo essere riuscito a urtare e spostare con l’auto con cui stata scappando un trattore messo di traverso per sbarrargli il cammino, aveva puntato la vettura contro una vigilessa senza riuscire a investirla perché la collega era riuscita a sparare due colpi contro la gomma anteriore destra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

