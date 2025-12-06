Fuga di gas dall' auto parcheggiata | intervengono i pompieri
Momenti di apprensione oggi 6 dicembre all'ora di pranzo in via Matteotti a Vigonza. A provocare l'allarme è stata una fuga di gas causata da una perdita dal serbatoio di un mezzo parcheggiato all'interno di un garage. I pompieri arrivati dalla sede centrale hanno provveduto a movimentare il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Approfondisci con queste news
Beppe Fantin da un consiglio al fumettista in fuga dalla fiera - facebook.com Vai su Facebook
Fuga di gas dal serbatoio di un'auto a gpl parcheggiata in garage: intervento dei pompieri - Una perdita di gas da un'automobile parcheggiata in garage ha reso necessario, nel primo pomeriggio di sabato 6 dicembre, l'intervento dei vigili del fuoco ... Si legge su msn.com
Allarme in un parcheggio privato: perdita di gas da un'auto in sosta - Nel pomeriggio di oggi, 6 dicembre, intorno alle 13:00, i Vigili del fuoco sono stati chiamati in Via Matteotti a Vigonza per una perdita di gas proveniente da un'automobile ... Come scrive nordest24.it
Fuga di gas nella notte a Corteno Golgi: nessun ferito - Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco di Vezza d’Oglio: la perdita proveniva dall’impianto di un serbatoio interrato ... Secondo giornaledibrescia.it
Fuga di gas nel paese e scatta l'allarme: chiusa la fornitura a un bombolone interrato dopo l'intervento dei vigili del fuoco - Momenti di paura questa notte in Val Camonica, nella frazione di San Pietro a Corteno Golgi, per una perdita di gas Gpl: pompieri in azione per mettere in sicurezza la zona. Lo riporta ildolomiti.it
Momenti di paura nella notte: auto sfonda un muretto e provoca fuga di gas - Notte di tensione in via Sant’Antonio Abate, dove intorno alle 3 una Lancia Ypsilon con due persone a bordo ha perso il ... Segnala molisenetwork.net
Fuga di gas a Limbiate: decisivo il naso della polizia locale - Forte odore di gas in via Montegrappa a Limbiate: pattuglia della polizia locale allerta in tempo i vigili del fuoco. msn.com scrive