C’era il Forlì. C’era anche la serie B. Ma probabilmente il destino di Tomas Lepri resterà il girone B della serie C. L’ Ascoli nelle ultime ore ha messo la freccia per accaparrarsi il giovane difensore di Villa Verucchio. Che il Rimini, la squadra della sua città, l’ha salutato con particolare dispiacere. "Non ce lo aspettavamo – ha detto prima di svuotare il suo armadietto in Piazzale del Popolo – Così fa male". Ma ora il centrale romagnolo è già pronto a guardare avanti, come del resto buona parte dei suoi ormai ex compagni di squadra. E le richieste a Lepri non sono mancate. Anzi, si è aperta anche una piccola asta per avere, a parametro zero, un difensore giovane e già con un’ ottima esperienza tra i professionisti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fuga dal Rimini: Lepri piace in B. Ma c’è l’Ascoli in pole position