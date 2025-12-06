Fu cacciato dal locale per la sua invalidità clamorosa la decisione del giudice
Dopo diverso tempo e dopo che la sua storia aveva fatto il giro d’Italia, è arrivata una sentenza che potrebbe fare rumore Una storia che ha fatto arrabbiare e inorridire non poco. E’ quella di Tommaso Bonaccorsi e della sua famiglia mandati via da un ristorante perché, secondo i padroni del locale, la presenza di Tommaso, un ragazzo invalido, disturbava la serenità dei clienti. Una vicenda vergognosa e idegna. (Facebook Cecilia Bonaccorsi Cityrumors.it) Era il 2023, marzo per l’esattezza, e mentre la famiglia Bonaccorsi era tranquilla come sempre all’hotel a 4 stelle Colbricon, in provincia di Trento, uno dei gestori dell’hotel si è avvicinato al tavolo dove erano la mamma Cecilia, il padre e Tommaso per chiedere la cortesia di spostarsi perché l’invalidità di Tommaso infastidiva e non faceva stare tranquilli gli altri clienti dell’albergo. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
