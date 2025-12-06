Frutta ‘sospesa’ dal monastero | un gesto di condivisione che scalda il cuore a Città di Castello

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un cesto di frutta per chi passa davanti al convento. Nel silenzioso rione di San Giacomo, a Città di Castello (Perugia), prende vita una piccola ma significativa iniziativa: un cesto di frutta “sospesa” a disposizione di fedeli e passanti davanti al monastero di clausura di Santa Veronica Giuliani. Accanto alla storica ruota del convento, che per quasi quattro secoli ha rappresentato l’unico contatto con l’esterno, compaiono uva fragola e dolci cachi raccolti direttamente dall’orto interno. Un gesto di generosità che nasce dall’orto del convento. Le suore, che vivono grazie alla solidarietà della comunità e alla vicinanza dei fedeli, hanno scelto di donare i frutti del loro lavoro agricolo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

