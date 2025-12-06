Frosinone arrestato per stalking | colpisce con un martello l’auto del presunto fidanzato della ex

È finito ai domiciliari con l'installazione del braccialetto elettronico dopo aver tentato di colpire con un martello l'attuale compagno della sua ex. E finire nei guai un uomo residente a Frosinone e ritenuto responsabile di una grave escalation di comportamenti persecutori.Il provvedimento. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Frosinone: arrestato 41enne ghanese per furto con strappo e resistenza. Frosinone: Carabinieri arrestano 41enne ghanese per furto con strappo a un pensionato e resistenza. Recuperata la banconota da 20 euro e restituita alla vittima. #notizie #news #cro - facebook.com Vai su Facebook

Frosinone: palpeggia una donna e picchia gli agenti, arrestato 39enne - Un 39enne di nazionalità marocchina è stato arrestato dalla polizia di Stato a Frosinone con l'accusa di violenza sessuale, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: l'uomo infatti ha palpeggiato una ... ilmessaggero.it scrive