Frosinone aggressione nella notte in un locale | due giovani di Alatri pestati da un gruppo di stranieri

Notte di violenza a Frosinone, dove intorno alle 3 del mattino del 6 dicembre 2025 i Carabinieri della Compagnia del capoluogo sono intervenuti in via Casale Ricci per un’aggressione avvenuta all’interno di un esercizio pubblico. Secondo una prima ricostruzione, un gruppo di ragazzi stranieri. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

