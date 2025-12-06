Frodi alimentari via libera del Senato a due nuovi reati nel Codice Penale

L'economia agroalimentare italiana vale oltre 65 miliardi di euro di export e basa la sua forza su qualità, tracciabilità e autenticità delle produzioni. Proprio per proteggere questo patrimonio, il Senato ha recentemente approvato un provvedimento che introduce formalmente nel Codice Penale due nuovi reati, ovvero: frode alimentare;. commercio di prodotti con segni mendaci (ovvero falsi o ingannevoli).. Il testo è stato passato alla Camera per l'ultimo passaggio parlamentare, ma segna già una tappa nel percorso di rafforzamento della tutela del Made in Italy agroalimentare. Frode alimentare: un anno di carcere e multa salata.

