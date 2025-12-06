Frattesi e i problemi fisici che hanno condizionato il suo inizio di stagione! Le ultime sull’ex Sassuolo – FOTO

Inter News 24 Frattesi cerca il recupero dopo l’operazione e l’infortunio: ora guarda al futuro con determinazione? La situazione dell’incursore. I problemi fisici che hanno segnato l’inizio di stagione di Davide Frattesi sono legati a un intervento chirurgico subito in estate, che ha rivelato una situazione più complicata del previsto. Durante l’operazione, i medici hanno riscontrato una Sports Hernia tripla, una condizione che ha complicato ulteriormente il quadro. Un’operazione che, inizialmente, sembrava risolvere il problema, si è rivelata più delicata del previsto, e ha avuto ripercussioni sul recupero del giocatore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi e i problemi fisici che hanno condizionato il suo inizio di stagione! Le ultime sull’ex Sassuolo – FOTO

