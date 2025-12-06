Fratelli d’Italia Gennaro Barra nominato coordinatore per i Monti Picentini

Il commissario provinciale di Fratelli d’Italia Salerno Imma Vietri ha nominato coordinatore per la zona Monti Picentini Gennaro Barra”. “Il dottor Barra porta con sé esperienza, conoscenza del territorio e una visione chiara delle esigenze delle comunità dei Monti Picentini. Sono certa - spiega. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

