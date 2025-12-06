Frank Gehry nei Simpson | l’archi-star svelò cosa lo ha perseguitato di quell’episodio

Sapevate che il noto architetto Frank Gehry ha partecipato a un episodio dei Simpson nei panni di se stesso? Accade nella sedicesima stagione, allorché Marge, nell'episodio Homer, un canarino in gabbia, decide di scrivere una lettera per proporre l'approvazione di un design per il nuovo centro culturale di Springfield.? Come si vede dallo spezzone, la star accetta, salvo poi presentare una propria versione del progetto, accettata a gran voce dal consiglio comunale, col sindaco Quimby che non vede l'ora di trovare nuovi modi per speculare – e guadagnare. L'episodio, come di consueto, sbeffeggia alcune criticità mosse all'architetto dai suoi detrattori: in particolare l'episodio prende in giro lo stile architettonico di Gehry con una gag: l'architetto trae ispirazione per la sala da concerti dopo aver accartocciato la lettera di Marge e averla gettata a terra.

