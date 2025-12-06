Frank Gehry è morto a 96 anni il celebre architetto

È morto all’età di 96 anni l’architetto Frank Gehry, nella sua casa di Santa Monica, in California. Lo riferisce il New York Times, definendolo “uno dei talenti più formidabili e originali nella storia dell’architettura americana”. Meaghan Lloyd, a capo del suo staff, ha confermato la morte, seguita da una breve malattia respiratoria. I premi vinti. Gehry, che ha progettato alcuni degli edifici più fantasiosi mai costruiti e ha raggiunto un livello di fama mondiale raramente raggiunto da altri architetti, ha vinto tutti i principali premi nel campo dell’architettura. Compreso il più prestigioso, il Pritzker Prize, che gli è stato assegnato per quello che è stato descritto come un lavoro “rinfrescante, originale e totalmente americano”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Frank Gehry, è morto a 96 anni il celebre architetto

