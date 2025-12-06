Francesca Albanese e le ombre sul viaggio in Australia

Video, dichiarazioni, viaggi: spuntano legami tra la relatrice speciale dell'ONU per la Palestina Francesca Albanese e alcune ong vicine ad associazioni estremiste filo-Hamas, che potrebbero minare la credibilità dell'imparzialità del suo ruolo presso le Nazioni Unite. Dopo il filmato del 2022, diffuso da "Il Giornale", nel quale interveniva da remoto a un convegno al quale partecipavano diversi esponenti di Hamas, ora il quotidiano diretto da Tommaso Cerno accende i riflettori su un viaggio da 20mila dollari in Australia e Nuova Zelanda del novembre del 2023. La fonte è un dossier dell'organizzazione non governativa UN Watch, accreditata alle Nazioni Unite, che si occupa di monitorare l'operato dell'ONU dal titolo "Niente da nascondere": secondo l'inchiesta, Francesca Albanese, con l'aiuto delle stesse Nazioni Unite, avrebbe insabbiato le informazioni su finanziamenti ricevuti da parte di lobby pro-Hamas. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Francesca Albanese e le ombre sul viaggio in Australia

Approfondisci con queste news

Il gioco dei benemeriti. Francesca Albanese e gli altri eroi delle cittadinanze onorarie d’Italia. Il record spetta ancora a Mussolini. L'articolo di Michele Masneri è sul Foglio del Weekend https://edicoladigitale.ilfoglio.it/ - facebook.com Vai su Facebook

@Capezzone e la professoressa Di Cesare discutono di violenza nelle strade e di Francesca Albanese #FARWEST ora su @RaiTre bit.ly/RAI3diretta Vai su X

Albanese regina delle toghe rosse premiata dal Festival ProPal. Il sindaco umiliato è un caso - Clamoroso dietrofront: il Festival della Letteratura di Viaggio, in programma dal 26 settembre al 5 ottobre a Roma, ha deciso di sostenere la Manifestazione Nazionale «a favore di una Palestina libera ... Da iltempo.it

Francesca Albanese: «Gaza è il tracollo dell'Onu, ma la società civile si è svegliata. Il piano di Trump è un trappolone, Israele non si fermerà finché non sarà fermato» - Esordisce così Francesca Albanese, che abbiamo intervistato al Festival di letteratura di viaggio, in corso in questi giorni a Roma. Riporta vanityfair.it

Albanese corre da Greta ma finisce sotto accusa negli Usa e Berlino la ripudia: "No all'odio" - Ci mancava il bacio tra la relatrice speciale dei territori palestinesi occupati per le Nazioni Unite Francesca Albanese e Greta Thunberg, l’ex attivista per il clima e oggi "capitana" della Family ... Segnala iltempo.it

Francesca Albanese: "Gaza, società civile essenziale per premere sui governi" - Riflette sulle manifestazioni di ieri, Francesca Albanese, a margine della cerimonia del Premio Gentile da Fabriano. Secondo rainews.it

Francesca Albanese: a Gaza un crimine collettivo, anche italiano - Intervista con Francesca Albanese sul suo ultimo report: Gaza, un crimine collettivo, che chiama in causa chi sostiene e ha sostenuto Israele politicamente e militarmente. Come scrive fanpage.it

Francesca Albanese, nostra signora dei pro Pal: il «metodo» della relatrice speciale Onu che non ha mai un dubbio - Che ha fatto e detto oggi, dove sarà domani e soprattutto chi è, chi non è, cosa pensa d’essere diventata Francesca Albanese, sempre così teatrale, da palco, però molto anche da tivù, da talk, con un ... Come scrive roma.corriere.it