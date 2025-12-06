Francesca Albanese e le ombre sul viaggio in Australia

Tgcom24.mediaset.it | 6 dic 2025

Video, dichiarazioni, viaggi: spuntano legami tra la relatrice speciale dell'ONU per la Palestina Francesca Albanese e alcune ong vicine ad associazioni estremiste filo-Hamas, che potrebbero minare la credibilità dell'imparzialità del suo ruolo presso le Nazioni Unite. Dopo il filmato del 2022, diffuso da "Il Giornale", nel quale interveniva da remoto a un convegno al quale partecipavano diversi esponenti di Hamas, ora il quotidiano diretto da Tommaso Cerno accende i riflettori su un viaggio da 20mila dollari in Australia e Nuova Zelanda del novembre del 2023. La fonte è un dossier dell'organizzazione non governativa UN Watch, accreditata alle Nazioni Unite, che si occupa di monitorare l'operato dell'ONU dal titolo "Niente da nascondere": secondo l'inchiesta, Francesca Albanese, con l'aiuto delle stesse Nazioni Unite, avrebbe insabbiato le informazioni su finanziamenti ricevuti da parte di lobby pro-Hamas. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

