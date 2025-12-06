Francavilla studenti del liceo Volta in sciopero | Servono interventi di manutenzione

Oltre un centinaio di studenti del liceo scientifico Volta di Francavilla al Mare hanno manifestato venerdì mattina chiedendo interventi urgenti di manutenzione da parte della Provincia. L’iniziativa, promossa dai rappresentanti d’istituto, ha registrato un’adesione vicina all’80% della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

