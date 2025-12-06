Fra abito e costume | Demna e le bad girls

Guardandola anche solo in una prospettiva di corta distanza, dopotutto ha lasciato il proprio incarico in Balenciaga da meno di sei mesi e Pierpaolo Piccioli ha presentato la sua prima collezione a. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Fra abito e costume: Demna e le bad girls

Scopri altri approfondimenti

Oggi la prima Giornata Nazionale dell’Abito Storico, “Io ci Abito,” celebra un patrimonio unico che da cinquant’anni anima anche la nostra amata festa dei Giochi de le Porte. Dietro ogni costume c’è una ricerca attenta e appassionata, un lavoro prezioso che cu - facebook.com Vai su Facebook

Fra abito e costume: Demna e le bad girls - Solo adesso che ha lasciato Balenciaga per Gucci, si può iniziare a intuire la profonda influenza che il creativo georgiano ha avuto sul cinema e il teatro di questi anni. ilfoglio.it scrive

Kim Kardashian + Balenciaga: la passione continua - Nelle ultime settimane la fondatrice del brand di intimo Skims ha sfoggiato una serie di look di Demna ... Secondo vogue.it

Demi Moore brilla alla Milano Fashion Week: con l’abito d’oro inaugura la “Gucci era” di Demna - Ieri sera Demna ha ufficialmente dato il via alla sua Gucci era: non lo ha fatto con una sfilatala ma con la première del cortometraggio The Tiger diretto da Spike Jonze e Halina Reijn. Riporta fanpage.it

Demi Moore da Gucci magnifica come una dea con l'abito oro di paillettes e cristalli by Demna - Con la platea ha assistito alla proiezione del film alla Milano Fashion Week Questa sera Gucci ha svelato il film che racconta ... Lo riporta vogue.it

Gucci, pagelle look alla Milano Fashion Week: Demi Moore e l'abito gioiello (10), Gwyneth Paltrow logomania (9), Anna Ferzetti grintosa (8,5) - La Milano fashion Week ha aperto ufficialmente le danze e per Gucci si è aperta ufficialmente una nuova era: Demna Gvasalia ha debuttato nei panni di direttore creativo. Lo riporta msn.com

Demna svela a sorpresa la sua idea di «Gucciness»: «Ho chiaro cosa voglio fare» - Voglio resettare la percezione del brand attraverso la mia reinterpretazione», ha spiegato Demna a WWD seduto nel ... Come scrive milanofinanza.it