Fotografia proseguono gli incontri del collettivo Polaroads | tocca a De Virgilis
BRINDISI - Mercoledì 10 dicembre 2025, il collettivo fotografico “Polaroads” Aps e il Polo BiblioMuseale di Brindisi ospitano il fotoamatore avanzato Maurizio De Virgiliis, nel foyer del Mediaporto. Durante l'incontro, a ingresso libero (alle 18:00), De Virgiliis racconterà di questo personale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
