FOTO Salerno omicidio in via D’Annunzio | indagini in corso
Tempo di lettura: < 1 minuto Potrebbe esserci un tentativo di furto da parte di un ladro dietro l'omicidio di un uomo ieri sera in via D'Annunzio, nella zona orientale di Salerno. La vittima dovrebbe essere proprio il ladro sorpreso all'interno di un'abitazione dal proprietario. Sul posto i carabinieri della compagnia di Salerno che cercano di fare luce sul ritrovamento del corpo privo di vita di un uomo. I carabinieri sono giunti sul posto insieme ai mezzi di emergenza allertati da alcune persone. Una persona è stata condotta in caserma nella tarda serata di ieri.
