FOTO Salerno omicidio in via D’Annunzio | indagini in corso

Anteprima24.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Potrebbe esserci un tentativo di furto da parte di un ladro dietro l’omicidio di un uomo ieri sera in via D’Annunzio, nella zona orientale di Salerno. La vittima dovrebbe essere proprio il ladro sorpreso all’interno di un’abitazione dal proprietario.  Sul posto i carabinieri della compagnia di Salerno che cercano di fare luce sul ritrovamento del corpo privo di vita di un uomo. I carabinieri sono giunti sul posto insieme ai mezzi di emergenza allertati da alcune persone. Una persona è stata condotta in caserma nella tarda serata di ieri. L'articolo FOTO Salerno, omicidio in via D’Annunzio: indagini in corso proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

foto salerno omicidio in via d8217annunzio indagini in corso

© Anteprima24.it - FOTO/ Salerno, omicidio in via D’Annunzio: indagini in corso

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Foto Salerno Omicidio Via