FOTO Primavera 2 la doppietta di Giugliano regala la seconda vittoria di fila al Benevento
Tempo di lettura: 2 minuti Nel torneo Primavera 2, vittoria nel segno di Giugliano per il Benevento Primavera che all’Avellola si è sbarazzato con un sofferto 2-1 del Palermo al termine di un match dominato dal grande agonismo. Giallorossi avanti al 29’ con la solita perla su calcio di punizione dello specialista Giugliano che ha fatto secco il portiere sul suo palo. Gli ospiti successivamente hanno provato a rimettersi in carreggiata con Di Mitri, ma ad un passo dall’intervallo è stato ancora Giugliano a trovare la via del gol con un preciso piatto in area. Nel secondo tempo gli animi si sono scaldati quasi subito e all’11’ è stato Kwete a farne le spese andando in anticipo sotto la doccia espulso per proteste. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
