Forza Italia il salernitano Roberto Celano eletto vice capogruppo in Regione

Il salernitano Roberto Celano, neo eletto consigliere regionale, è stato eletto vice capogruppo di Forza Italia a Palazzo Santa Lucia. Come capogruppo, invece, la scelta è ricaduta su Massimo Pelliccia, ex sindaco di Casalnuovo di Napoli.I commentiCelano è uno storico esponente di Forza Italia in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

