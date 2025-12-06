Forza Italia il salernitano Roberto Celano eletto vice capogruppo in Regione

Salernotoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il salernitano Roberto Celano, neo eletto consigliere regionale, è stato eletto vice capogruppo di Forza Italia a Palazzo Santa Lucia. Come capogruppo, invece, la scelta è ricaduta su Massimo Pelliccia, ex sindaco di Casalnuovo di Napoli.I commentiCelano è uno storico esponente di Forza Italia in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

