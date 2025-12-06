Forza Italia faccia a faccia Occhiuto-Tajani tra i sospetti Il governatore | Non voglio fare una corrente

Un faccia a faccia, durato a lungo. Per provare a chiarirsi, ma senza riuscire a fugare i sospetti reciproci. Venerdì mattina, al termine della segreteria di Forza Italia, Antonio Tajani e Roberto Occhiuto si sono incontrati per provare a mettere un freno alle voci che vedrebbero il governatore della Calabria come nuovo leader della minoranza interna pronto a fondare una corrente il prossimo 17 dicembre, con un convegno dal titolo “In Libertà” a Palazzo Grazioli con la benedizione della famiglia Berlusconi. L’incontro è avvenuto a margine della segreteria di Forza Italia convocata per discutere della legge di Bilancio, della campagna referendaria e dell’analisi delle elezioni regionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Forza Italia, faccia a faccia Occhiuto-Tajani (tra i sospetti). Il governatore: “Non voglio fare una corrente”

