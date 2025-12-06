Forza Italia celebra il successo elettorale nel Sannio | Una vittoria di squadra un punto di ripartenza

Tempo di lettura: 3 minuti Grande partecipazione di amministratori e dirigenti azzurri alla festa elettorale di Forza Italia, che ha visto riuniti il deputato e segretario provinciale Francesco Maria Rubano, il segretario regionale e capo delegazione di FI al parlamento europeo Fulvio Martusciello e il vicesegretario regionale Gianfranco Librandi per celebrare il primato del partito e l’elezione di Fernando Errico al Consiglio Regionale della Campania. Un risultato che conferma la solidità del movimento azzurro nel Sannio e la forza di una comunità politica radicata sul territorio. Rubano ha sottolineato il valore di un percorso costruito negli anni: “L’impegno, i sacrifici e la passione di ognuno di voi ci hanno consentito un risultato straordinario, non solo a livello regionale e provinciale ma anche nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Forza Italia celebra il successo elettorale nel Sannio: “Una vittoria di squadra, un punto di ripartenza”

