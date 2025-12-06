Fortezze Frontini toglie la transenna e inaugura il parcheggio | 64 stalli e più verde | VIDEO e FOTO

Viterbotoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una boccata d'ossigeno per la viabilità cittadina, giusto in tempo per il flusso delle feste. Ha riaperto ufficialmente i battenti il parcheggio delle Fortezze, restituendo ai viterbesi un'area di sosta cruciale. L'area, completamente riqualificata nell'ambito del più ampio progetto Pnrr per la. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Fortezze Frontini Toglie Transenna