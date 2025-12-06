Forte scossa di terremoto scuote il paese | la paura corre veloce

Un brusco risveglio. L’aria, ancora densa e fredda prima dell’alba, è stata squarciata non da un suono, ma da un tremore profondo, viscerale. Per un istante che è sembrato infinito, la quiete della notte ha ceduto il passo a un sussulto violento e inaspettato della terra. Gli oggetti familiari sulle mensole hanno vibrato in una danza sregolata, le travi delle case hanno emesso gemiti di stress, e chi era sveglio ha avvertito un’onda di panico freddo salire dal pavimento. Un attimo dopo, tutto è cessato con la stessa repentina rapidità con cui era iniziato, lasciando dietro di sé un silenzio amplificato, carico di tensione e della muta, universale domanda: cosa è successo? La gente, scossa, ha trattenuto il fiato in attesa, controllando l’orologio e cercando con la mente le prime notizie, mentre l’unica certezza rimaneva quel ricordo fisico del terreno che si muoveva sotto i piedi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Forte scossa di terremoto scuote il paese: la paura corre veloce

